1)Между некоторыми числами 123456789 постав знаки сложения так,чтобы получилось 99 (найти три способа решения этой задачи) 2)Раставь знаки ариф.действий и скбки так.чтобы получилось верное равенство 12345 = 18

Математика
1)Между некоторыми числами 123456789 постав знаки сложения так,чтобы получилось 99 (найти три способа решения этой задачи) 2)Раставь знаки ариф.действий и скбки так.чтобы получилось верное равенство 12345 = 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56+12+3+4+7+8+9=99       /////////////////////////////     (1+2*3)+4+5=18
Гость:
1+2+3+4+5+67+8+9=99 12+3+4+56+7+8+9=99 1+23+45+6+7+8+9=99 ________________________   ((1+2)*3)+4+5=18
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