1)Между некоторыми числами 123456789 постав знаки сложения так,чтобы получилось 99 (найти три способа решения этой задачи) 2)Раставь знаки ариф.действий и скбки так.чтобы получилось верное равенство 12345 = 18

Математика

1)Между некоторыми числами 123456789 постав знаки сложения так,чтобы получилось 99 (найти три способа решения этой задачи) 2)Раставь знаки ариф.действий и скбки так.чтобы получилось верное равенство 12345 = 18

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