составь текст рассуждение на тему "книги о животных"
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составь текст рассуждение на тему "книги о животных"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю читать книги о животных. В них всегда интересно описывается поведение домашних или диких животных. А сколько много преданых и верных друзей человека среди животных описано в книгах. Ведь животное искренне и безвоздмезно любит своего хозяина. И даже дикие животные порой показывают свою доброту и понимание,нужно только найти к ним подход. Книги о любви к братьям нашим меньшим учат нас понимать и любить их, а также бережно относиться к ним.
Гость:
Мне очень нравится читать книги о животных! Открывая книгу, ощущение, что там находишься. В них всегда интересно описывается поведение домашних или диких животных. Книги о любви к братьям нашим меньшим учат нас понимать и любить их, а также бережно относиться к ним.
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