срочно!Масса3 л керосина и 5 л бензина 5 целых9\10 кг.Масса 5 литров керосина и 3 л бензина = 6 целых 1/10 кг. найдите массу 1 л керосина. найдите массу 1 л бензина.
Математика
срочно!Масса3 л керосина и 5 л бензина 5 целых9\10 кг.Масса 5 литров керосина и 3 л бензина = 6 целых 1/10 кг. найдите массу 1 л керосина. найдите массу 1 л бензина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X керосин Y бензин 3х + 5у = 5900 5ч + 3у = 6100 15х + 25у = 25000 + 4500 (умножили первое уравнение на 5, второе на 3) 15х + 9у = 18000 + 300 15х = 25000 + 4500 - 25у (выразили х через у) 25000 + 4500 - 25у + 9у = 18000 + 300 (подставили во второе уравнение) 11200 = 16у (упростили) 5600 = 8у (упростили) у = 700 х = 800 (подставили в первое уравнение)
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