1)Скорость скутера на 32 км/ч меньше скорости мотоцикла.Расстояние от города до поселка фермер на скутере проезжает за 5 часов,а на мотоцикле за 3 часа.Какова скорость скутера? 2)Скорость велосипедиста на 15 км/ч меньше скорост...

Алгебра

1)Скорость скутера на 32 км/ч меньше скорости мотоцикла.Расстояние от города до поселка фермер на скутере проезжает за 5 часов,а на мотоцикле за 3 часа.Какова скорость скутера? 2)Скорость велосипедиста на 15 км/ч меньше скорости мотоциклиста.Расстояние от села до города велосипедист проезжает за часов,а мотоциклист за 3 часа.Какова скорость мотоциклиста? Решить надо через "Пусть x".Помогите пожалуйста)

Автор: Гость