1)Скорость скутера на 32 км/ч меньше скорости мотоцикла.Расстояние от города до поселка фермер на скутере проезжает за 5 часов,а на мотоцикле за 3 часа.Какова скорость скутера? 2)Скорость велосипедиста на 15 км/ч меньше скорост...
Алгебра
1)Скорость скутера на 32 км/ч меньше скорости мотоцикла.Расстояние от города до поселка фермер на скутере проезжает за 5 часов,а на мотоцикле за 3 часа.Какова скорость скутера? 2)Скорость велосипедиста на 15 км/ч меньше скорости мотоциклиста.Расстояние от села до города велосипедист проезжает за часов,а мотоциклист за 3 часа.Какова скорость мотоциклиста? Решить надо через "Пусть x".Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+32) - скорость мотоцикла х - скорость скутора у - растояние [latex]\left \{ {{\frac{y}{x+32}=3} \atop {\frac{y}{x}=5}} \right \left \{ {{y=5x} \atop {\frac{5x}{x+32}=3}} \right \left \{ {{y=5x} \atop {5x=3(x+32)}} \right \left \{ {{y=5x} \atop {5x-3x=96}} \right \left \{ {{x=48} \atop {y=240}} \right[/latex] 48+32=80 км в час 2) (x+15) - скорость мотоцикла х - скорость велосипедиста у - растояние [latex]\left \{ {{\frac{y}{x+15}=4} \atop {\frac{y}{x}=3}} \right \left \{ {{y=3x} \atop {\frac{3x}{x+15}=4} \right \left \{ {{y=3x} \atop {3x=4*(x+15)} \right \left \{ {{y=3x} \atop {3x-4x=60} \right \left \{ {{x=-60} \atop {y=-180} \right[/latex] 60+15=75 км скорость мотоцикла
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