16-8=(10+....)-8=(10-...)+6=...+6=...
Математика
16-8=(10+....)-8=(10-...)+6=...+6=...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-8=(10+6)-8=(10-8)+6=2+6=8
Гость:
16-8=(10+8)-8=(10-10)+6=6+6=12
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