1.скрестили пестрых петуха и курицу. получили 26 пестрых,12 черных,13 белых цыплят. Какой признак доминирует и как наследуется окраска оперения у этой породы кур?

Биология

1.скрестили пестрых петуха и курицу. получили 26 пестрых,12 черных,13 белых цыплят. Какой признак доминирует и как наследуется окраска оперения у этой породы кур?

Автор: Гость