1.скрестили пестрых петуха и курицу. получили 26 пестрых,12 черных,13 белых цыплят. Какой признак доминирует и как наследуется окраска оперения у этой породы кур?
Биология
1.скрестили пестрых петуха и курицу. получили 26 пестрых,12 черных,13 белых цыплят. Какой признак доминирует и как наследуется окраска оперения у этой породы кур?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
доминирует черный признак, пестрая курица неполное доминирование. Р Аа х Аа G А а А а F1 АА Аа Аа аа черные пестрые белые
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