1.скрестили пестрых петуха и курицу. получили 26 пестрых,12 черных,13 белых цыплят. Какой признак доминирует и как наследуется окраска оперения у этой породы кур?

Биология
1.скрестили пестрых петуха и курицу. получили 26 пестрых,12 черных,13 белых цыплят. Какой признак доминирует и как наследуется окраска оперения у этой породы кур?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
доминирует черный признак, пестрая курица неполное доминирование.  Р      Аа            х              Аа G      А а                           А а F1    АА        Аа  Аа          аа         черные   пестрые      белые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)найти значение выражений 5 кл     9(в КВАДРАТЕ)+19   (15-7)(в КВАДРАТЕ):2(вКУБЕ)      задача)  из москвы и ростова-на-дону одновременно вышли на...
Ответить
Английский язык
Помогите перевести. Sometimes, a family is like an ear of summer corn: It might look perfect on the outside, but when you peel the husk away, every...
Ответить
Русский язык
в куске 25 м.ткани.хватит ли этой ткани,что бы сшить 6 платьев,расходуя на каждое по 3 м.ткани?сколько метров ткани останется,если расходовать на к...
Ответить
Алгебра
arccos(-√3/2)+arcsin(-√3/2)
Ответить
Алгебра
При углах, меньших 10 градусов, синус угла равен самому углу, выраженному в радианах, с точностью до сотых. Найдите с точностью до сотых sin 5°. ...
Ответить