1сонце зійшло о 5 годині 30 хвилин і зайшло о 20 годині 20 хвилин.Яка тривалість дня? 2 сонце зійшло о 5 годині 26 хвилин і зайшло о 20 годині 25 хвилин. Яка тривалість дня?

Математика

1сонце зійшло о 5 годині 30 хвилин і зайшло о 20 годині 20 хвилин.Яка тривалість дня? 2 сонце зійшло о 5 годині 26 хвилин і зайшло о 20 годині 25 хвилин. Яка тривалість дня?

Автор: Гость