1сонце зійшло о 5 годині 30 хвилин і зайшло о 20 годині 20 хвилин.Яка тривалість дня? 2 сонце зійшло о 5 годині 26 хвилин і зайшло о 20 годині 25 хвилин. Яка тривалість дня?

Математика
1сонце зійшло о 5 годині 30 хвилин і зайшло о 20 годині 20 хвилин.Яка тривалість дня? 2 сонце зійшло о 5 годині 26 хвилин і зайшло о 20 годині 25 хвилин. Яка тривалість дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 ч 20 мин - 5 ч 30 мин = 14 ч 50 мин  продолжительность дня  20 ч 25 мин - 5 ч 26 мин = 14 ч 59 мин  продолжительность дня.  
Гость:
20ч20мин-5ч30мин=14ч50мин 2ч25мин-5ч26мин=14ч59мин
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