В овочесховищі було 39т600кг картоплі. Першого дня з овочесховища вивезли 9/100 цієї кількості, другого дня 1/9 решти. Скільки кг картоплі вивезли другого дня?
Математика
В овочесховищі було 39т600кг картоплі. Першого дня з овочесховища вивезли 9/100 цієї кількості, другого дня 1/9 решти. Скільки кг картоплі вивезли другого дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 39600 : 100 х 9 = 3564 кг вывезли в 1 день 2)39600 - 3564 = 36036 кг остаток после вывоза в 1 день 3)39036 : 9 = 4004 кг вывезли во 2 день.
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