В овочесховищі було 39т600кг картоплі. Першого дня з овочесховища вивезли 9/100 цієї кількості, другого дня 1/9 решти. Скільки кг картоплі вивезли другого дня?

Математика

В овочесховищі було 39т600кг картоплі. Першого дня з овочесховища вивезли 9/100 цієї кількості, другого дня 1/9 решти. Скільки кг картоплі вивезли другого дня?

Автор: Гость