помогите сравнить соню и марусю пожалуйста
Литература
помогите сравнить соню и марусю пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соня полненькая , весёлая и беззаботная . А маруся худая , не может ходить, её голос как "серебряный колокольчик",едва слышно.Вот и всё я в кратце написала
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