помогите сравнить соню и марусю пожалуйста

Литература
помогите сравнить соню и марусю пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соня полненькая  ,  весёлая и беззаботная .  А  маруся  худая , не может ходить,  её  голос как "серебряный колокольчик",едва слышно.Вот  и  всё  я  в  кратце  написала 
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