Помогите!!!Отметьте произведения Джека Лондона,в которых описываются события,происходящие на Аляске в период "золотой лихорадки"??? а)"Белое безмолвие" б)"Белый клык" в)"Мексиканец" г)"Любовь к жизни" д)"Морской волк"

Литература

Помогите!!!Отметьте произведения Джека Лондона,в которых описываются события,происходящие на Аляске в период "золотой лихорадки"??? а)"Белое безмолвие" б)"Белый клык" в)"Мексиканец" г)"Любовь к жизни" д)"Морской волк"

Автор: Гость