Помогите!!!Отметьте произведения Джека Лондона,в которых описываются события,происходящие на Аляске в период "золотой лихорадки"??? а)"Белое безмолвие" б)"Белый клык" в)"Мексиканец" г)"Любовь к жизни"   д)"Морской волк"

Литература
Помогите!!!Отметьте произведения Джека Лондона,в которых описываются события,происходящие на Аляске в период "золотой лихорадки"??? а)"Белое безмолвие" б)"Белый клык" в)"Мексиканец" г)"Любовь к жизни"   д)"Морской волк"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это  рассказ Джека Лондона "Любовь к жизни" и повесть"Белый клык"
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