ЗАпишите предложение,заменив необособленные определения... Красивые и самобытные пейзажи Подмосковья восхищают туристов
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ЗАпишите предложение,заменив необособленные определения... Красивые и самобытные пейзажи Подмосковья восхищают туристов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивые и самобытные пейзажи Подмосковья, восхищающие туристов.
Гость:
Возхищение туристов,подмосковья . Это красивые и самобытные пейзажи.
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