определите координаты цетра тяжести треугольника с вершинами в точках М(-3;5), P(13;-3) и К(5; - 11) мне не нужно решение прошу только новести на мысль или как сработаться по формуле

Алгебра

определите координаты цетра тяжести треугольника с вершинами в точках М(-3;5), P(13;-3) и К(5; - 11) мне не нужно решение прошу только новести на мысль или как сработаться по формуле

Автор: Гость