определите координаты цетра тяжести треугольника с вершинами в точках М(-3;5), P(13;-3) и К(5; - 11) мне не нужно решение прошу только новести на мысль или как сработаться по формуле
Алгебра
определите координаты цетра тяжести треугольника с вершинами в точках М(-3;5), P(13;-3) и К(5; - 11) мне не нужно решение прошу только новести на мысль или как сработаться по формуле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдём координаты середины стороны PK, назовём эту точку O (13+5):2=9 (-3-11):2=-7 O(9;-7) 2) Центр тяжести треугольника - точка пересечения медиан данного треугольника Назовём эту точку Q Используя то, что медианы точкой пересечения делятся как 2:1 считая от вершины получаем MQ:QO=2 Теперь найдём координаты Q Дальше надо использовать правило нахождения координаты точки, делящей отрезок в данном отношении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какая сила действует на проводни длиной 10 см в однородном магнитном поле с индукцией 2,6 Тл ,если ток в проводнике 12 А ,а угол между направлением...
Русский язык