Определить объем металической детали если ее вес в воздухе 440Н а в воде 400Н
Физика
Определить объем металической детали если ее вес в воздухе 440Н а в воде 400Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для металической детали вес в воздухе P1 вес в воде P2 для воды сила Архимеда Fa=P2-P1=mg=VÞg подставим численные значения 440-400=V*1000кг/м3*10м/с2 V=(440-400)/(1000кг/м3*10м/с2)=0,0004м3
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