в квадрате ABCD точка K середина стороны BC точка M середина стороны AB докажите что прямые AK и MD взаимно перпендикулярны. E-точка пересечения прямых AK и MD.
Геометрия
в квадрате ABCD точка K середина стороны BC точка M середина стороны AB докажите что прямые AK и MD взаимно перпендикулярны. E-точка пересечения прямых AK и MD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник АВК= треугольнику АМД (катеты). Тогда угол МАК=углу АДМ;угол ВКА = углу АМД. Угол КАД=углуВКА(при парал.прямых)=углу АМД. Из этого следует:90+АМД+МДА=180 АМД=КАД 90+КАД+МДА=180 но при этом в треугольнике АОД (О-точка пересечения) КАД+МДА+АОД=180. Из этого следует,что угол АОД=90)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
за 5кг цукерок и 2 кг печива заплатили 13 грн.За 3кг таких же цукерок и 2кг такогож печива заплатили 9 грн.Скшльки коштує 1 кг цукерок?
Физика
электрон движется в направлении силовой линии однородного электрического поля, напряженность которого Е=100В/м. Какое расстояние пролетит он до пол...