в квадрате ABCD точка K середина стороны BC точка M середина стороны AB докажите что прямые AK и MD взаимно перпендикулярны. E-точка пересечения прямых AK и MD.

Гость: Гость:

треугольник АВК= треугольнику АМД (катеты). Тогда угол МАК=углу АДМ;угол ВКА = углу АМД. Угол КАД=углуВКА(при парал.прямых)=углу АМД. Из этого следует:90+АМД+МДА=180 АМД=КАД 90+КАД+МДА=180 но при этом в треугольнике АОД (О-точка пересечения) КАД+МДА+АОД=180. Из этого следует,что угол АОД=90)))