электрон движется в направлении силовой линии однородного электрического поля, напряженность которого Е=100В/м. Какое расстояние пролетит он до полной остановки, если начальная скорость электрона V=10^6 м/с?Сколько времени он б...

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Тормозящая сила, действующая на электрон: F = E*e Значит его движение будет равнозамедленным с ускорением: [latex]a=\frac{e*E}{m}.[/latex] Уравнения кинематики равнозамедленного движения с заданной начальной скоростью до полной остановки: [latex]v_0-at=0;[/latex] [latex]S=v_0t-\frac{at^2}{2}.[/latex] Отсюда находим время и путь: [latex]t=\frac{v_0}{a}=\frac{mv_0}{eE}=\frac{9,1*10^{-31}*10^6}{1,6*10^{-19}*10^2}=56,8\ nc.[/latex] [latex]S=\frac{v_0^2}{2a}=\frac{mv_0^2}{2eE}=\frac{9,1*10^{-31}*10^{12}}{2*1,6*10^{-19}*10^2}=2,84\ cm.[/latex] Ответ: 2,84 см; 56,8 нс.