Как вы считаете,была ли объективно необходима коллективизация советской деревни?

История
Как вы считаете,была ли объективно необходима коллективизация советской деревни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мое субъективное мнение таково, что Российской империи не нужны были большевики в частности и советская власть вообще приход большевиков к власти стал причиной гражданской войны, истребления части собственного народа, громадной эммиграции мозгов, талантов, материальных и духовных ценностей. нигде в развитых капиталистических странах не было коллективизации
Гость:
Я считаю что Российской Империи не нужен был переход с монархии к власти т.к советская власть была подрывом талантов и всячески истребление в науке и в просвещении.А коллективизация была нужна то что бы решались проблемы и они бы решались более весомо и это было бы нужно что бы мнение большинства было разные руководство решало общие проблемы в деревне.
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