Дан правильный двенадцати угольник А1А2....А12, точка О является его центром,. Докажите что треугольник А1ОА5 и А5ОА7 имеют равные площади

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Воспользуемся формулой площади треугольника: S=1/2*a*b*sina. a и b - две соседние стороны, sina - синус угла между ними. Так как OA1=OA5=OA7, достаточно доказать, что sin(A1OA5)=sin(A5OA7). Заметим, что угол A1OA2 равен 1/12*360=30 градусам, так как он равен 1/12 угла в 360 градусом. Угол A1OA5 в 4 раза больше этого угла, а угол A5OA7 в 2 раза больше этого угла. Первый угол равен 60, а второй 120 градусам. sin60=sin120=√3/2, тогда и площади треугольников будут равны.