написать сочинение которое начинается со слов " Я сижу на берегу....."(озера,реки,пруда) (надо 50 слов)

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написать сочинение которое начинается со слов " Я сижу на берегу....."(озера,реки,пруда) (надо 50 слов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сижу на берегу реки. Она очень широкая. Вода в реке настолько чистая, что можно разглядеть камешки на дне. Это ранее утро. Я сижу совсем один и наслаждаюсь свежим ветерком, который дует мне в лицо. И кажется, что больше ничего не существует в мире только я и эта река. Больше ничего. Ни проблем, ни забот. Я собираюсь искупаться. Захожу в воду по колено. Вода ледяная,я окунаюсь и тут же вздрагиваю от  холода. Выхожу на берег, светит утреннее еще прохладное солнце. Прекрасное утро. 
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