Углерод проявляет восстановительные свойства в реакции. 1) Са + 2С = СаС2; 2) С+ 2FeO = Fe + CO; 3) CO2 + Li2O = Li2CO3; 4) 4Al + 3C = Al4C3.
Химия
Углерод проявляет восстановительные свойства в реакции. 1) Са + 2С = СаС2; 2) С+ 2FeO = Fe + CO; 3) CO2 + Li2O = Li2CO3; 4) 4Al + 3C = Al4C3.
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Углерод проявляет восстановительные свойства в реакции: 2) С + 2FeO= Fe + CO
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