какими способами абсолютные монархи осуществляли контроль за местной и судебной властью  

Обществознание
какими способами абсолютные монархи осуществляли контроль за местной и судебной властью  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в Англии большая часть судебных дел передавалась в ведение двух королевских судов,что подрывало независимость знати на местах.Для борьбы с мятежной знатью ещё первыми Тюдорами была создана Звездная палата, она же наблюдала за системой правосудия в Англии и за его исполнением.
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