25-12x+(x-5)(x+5)-(x+5) =записать в виде многочлена стандартного вида
Алгебра
25-12x+(x-5)(x+5)-(x+5) =записать в виде многочлена стандартного вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки получаем 25-12x+x^2-25-x+5 сокращается 25 и -25 x^2-13x+5
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