Углерод является окислителем в реакции. 1) Са + 2С = СаС2; 2) СО2+ ВаO = ВаCO3; 3) CO2 + Li2O = Li2CO3; 4) Н2О + С = СО + Н2.

Химия

Углерод является окислителем в реакции. 1) Са + 2С = СаС2; 2) СО2+ ВаO = ВаCO3; 3) CO2 + Li2O = Li2CO3; 4) Н2О + С = СО + Н2.

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