Углерод является окислителем в реакции. 1) Са + 2С = СаС2; 2) СО2+ ВаO = ВаCO3; 3) CO2 + Li2O = Li2CO3; 4) Н2О + С = СО + Н2.
Химия
Углерод является окислителем в реакции. 1) Са + 2С = СаС2; 2) СО2+ ВаO = ВаCO3; 3) CO2 + Li2O = Li2CO3; 4) Н2О + С = СО + Н2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углерод является окислителем в реакции: 1) Ca + 2C=CaC2
Гость:
1) Ca+2C=CaC2 углерод окислил кальций с 0 до +2-ух
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