Объем бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объема канистры и 2% обема бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра, взятые вместе? б) Во сколько раз объем бочки больше объема бидона? в) Сколько канис...

Математика
Объем бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объема канистры и 2% обема бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра, взятые вместе? б) Во сколько раз объем бочки больше объема бидона? в) Сколько канистр можно налить из бочки, наполненой до краев? Сколько жидкости еще останется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*7/2=14л объем канистры, 4*100/2=200л объем бочки, а)200-(14+4)=182л больше жидкости вмещает бочка, б)200:4=50 раз объем бочки больше объема бидона, в)200:14=14(ост4)  14 канистр, и 4 литра жидкости останется.
Гость:
1)4*7:2=14л-объём канистры. 2)4:2*100%=200л-объём бочки. 3)200-(4+14)=на 182л больше-вмещает бочка. 4)200:4=в 50 раз больше-вмещает бочка,чем бидон. 5)200:14=14канистр -можно налить и 4л-останется.
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