Объем бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объема канистры и 2% обема бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра, взятые вместе? б) Во сколько раз объем бочки больше объема бидона? в) Сколько канис...

Математика

Объем бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объема канистры и 2% обема бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра, взятые вместе? б) Во сколько раз объем бочки больше объема бидона? в) Сколько канистр можно налить из бочки, наполненой до краев? Сколько жидкости еще останется?

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