Определите силу, действующую на поверхность пло­щадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2. 

Физика
Определите силу, действующую на поверхность пло­щадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2. 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите силу, действующую на поверхность пло­щадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2.  p=F/S F-сила p-давление  S-площадь  F=pS=2 Н/см2 *4 м2= 2 Н/см2 *40000 cм2= 80 000 H= 80 кН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на 5 детских свитеров расходуют сколько же шерсти пряжа сколько на 2 свитера для взрослых сколько пряжа идёт на детский свитер если на свитер для в...
Ответить
Математика
Вырази в часах: 24мин;1ч45мин;150мин  
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста!!! Напишите 4-5 предложений на текст короленко "парадокс" на тему Почему дети стали другими и перестали удить рыбу!!!
Ответить
Русский язык
Поморфемное письмо слова. Ветерочек
Ответить
Русский язык
Прочитайте.Поставьте вопросы к прилагательным, укажите их падеж и род.   Мой брат рассказывал,как однажды ранним зимним утром вышел он из лесной из...
Ответить