Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2.
Физика
Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2. p=F/S F-сила p-давление S-площадь F=pS=2 Н/см2 *4 м2= 2 Н/см2 *40000 cм2= 80 000 H= 80 кН
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