Определите силу, действующую на поверхность пло­щадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2.

Физика

Определите силу, действующую на поверхность пло­щадью 4 м2, если произведенное ей давление равно 2 Н/см2.

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