Вырази в часах: 24мин;1ч45мин;150мин
Математика
Вырази в часах: 24мин;1ч45мин;150мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 мин +24/60=0,4ч. 1ч.45мин=105/60=1,75 ч. 150мин.=150\60=2,5ч.
Гость:
1 час = 60 мин 24 мин = 24 : 60 = 0,4 ч 1ч 45 мин = (60 + 45) : 60 = 1,75 ч 150 мин = 150 : 60 = 2,5 ч
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