ионную связь имеет каждое из двух веществ : 1)NH3 и H2O 2)H2 и Cl2 3)NaF и CaCl2 4)HF и BaF2
Химия
ионную связь имеет каждое из двух веществ : 1)NH3 и H2O 2)H2 и Cl2 3)NaF и CaCl2 4)HF и BaF2
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Гость:
3) NaF & CaCl2 у солей всегда ионная связь
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