ионную связь имеет каждое из двух веществ : 1)NH3 и H2O 2)H2 и Cl2 3)NaF и CaCl2 4)HF и BaF2

Химия

ионную связь имеет каждое из двух веществ : 1)NH3 и H2O 2)H2 и Cl2 3)NaF и CaCl2 4)HF и BaF2

Автор: Гость