дан теругольник АВС на стороне АВ отмечена точка В1 а на стороне АС точка С1 назовите внутренние односторонние и внетренне накрест лежащие углы при прямых АВ АС и секущей В1С1
Математика
дан теругольник АВС на стороне АВ отмечена точка В1 а на стороне АС точка С1 назовите внутренние односторонние и внетренне накрест лежащие углы при прямых АВ АС и секущей В1С1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямые АВ и АС не параллельные, значит, как у них может быть секущая и накрест лежащие углы??
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
в сосуд с ртутью поместили алюминиевый , стальной и платиновый шарики одинакового объема . Сделайте рисунок , на котором изобразите приблизительное...
Геометрия
один из углов параллелограмма на 50 градусов больше другого . Найдите меньший угол параллелограмма( в градусах)