дан теругольник АВС на стороне АВ отмечена точка В1 а на стороне АС точка С1 назовите внутренние односторонние и внетренне накрест лежащие углы при прямых АВ АС и секущей В1С1

Математика
дан теругольник АВС на стороне АВ отмечена точка В1 а на стороне АС точка С1 назовите внутренние односторонние и внетренне накрест лежащие углы при прямых АВ АС и секущей В1С1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямые АВ и АС не параллельные, значит, как у них может быть секущая и накрест лежащие углы??
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