в сосуд с ртутью поместили алюминиевый , стальной и платиновый шарики одинакового объема . Сделайте рисунок , на котором изобразите приблизительное расположение шариков в ртути после того , как они перестанут перемещаться. (пло...
Физика
в сосуд с ртутью поместили алюминиевый , стальной и платиновый шарики одинакового объема . Сделайте рисунок , на котором изобразите приблизительное расположение шариков в ртути после того , как они перестанут перемещаться. (плотность ртути 13 600кг/м3, алюминия 2700 кг/м3, стали 7800 кг/м3 , платины 21 500 кг/м3.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плотность ртути 13 600кг/м3, все зависит от плотности я схематично показал уровень погружиния шариков ----- ---------- -------------------------------уровень ртути ------алюминия 2700 кг/м3 --------стали 7800 кг/м3 -------------------------------------------платины 21 500 кг/м3.-------------------------дно
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