в сосуд с ртутью поместили алюминиевый , стальной и платиновый шарики одинакового объема . Сделайте рисунок , на котором изобразите приблизительное расположение шариков в ртути после того , как они перестанут перемещаться. (пло...

Физика

в сосуд с ртутью поместили алюминиевый , стальной и платиновый шарики одинакового объема . Сделайте рисунок , на котором изобразите приблизительное расположение шариков в ртути после того , как они перестанут перемещаться. (плотность ртути 13 600кг/м3, алюминия 2700 кг/м3, стали 7800 кг/м3 , платины 21 500 кг/м3.)

Автор: Гость