Ширина прямоугольника на 6см меньше длины а его площадь равна 40 см2. Найти стороны прямоугольника.

Алгебра

Ширина прямоугольника на 6см меньше длины а его площадь равна 40 см2. Найти стороны прямоугольника.

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