Ширина прямоугольника на 6см меньше длины а его площадь равна 40 см2. Найти стороны прямоугольника.

Алгебра
Ширина прямоугольника на 6см меньше длины а его площадь равна 40 см2. Найти стороны прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х(см)-ширина прямоугольника, а х+6(см)-длина.Площадь равна 40 см2.Поэтому: х*(х+6)=40 х2+6х=40 х2+6х-40=0  х1=-10, х2=4 х1 не удовлетворяет условию  4 см-ширина, 4+6=10(см)-длина ответ: 4см, 10см 
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