помогите составить предложения со словами летнему лесному горному весёлому  

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помогите составить предложения со словами летнему лесному горному весёлому  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселому щенку ярких игрушек было мало. Мы шли к маленькому горному ручейку. Лесному жителю тяжелы зимние морозы. Летнему отдыху - ура! 
Гость:
Лесному весёлому человечку светило солнышко.Горному снеговику было жарко.А летнему солнышку было весело.  
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