Найдите длину стороны квадрата , если его площадь численно равна периметру .
Математика
Найдите длину стороны квадрата , если его площадь численно равна периметру .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для квадрата: S=a^2. P=2a. a^2=2a. a=2 Ответ: 2
Гость:
х-сторона квадрата. х^2-площадь квадрата. 4*х-периметр квадрата. По условию задания: х^2=4*х х^2-4*х=0 х*(х-4)=0 Корни этого уравнения равны: х=0, х=4. Ответ: 4 ед.-сторона квадрата.
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