C трёх лугов собрали 19,7 сена. с первого и второго лугов собрали сена поровну, а с третьего на 1,1 больше, чем с каждого из первы двух. Сколько сена собрали с каждого луга?

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Дано: с трёх лугов - 19,7 т с 1 и 2 - поровну с 3 - на 1,1 т больше, чем с каждого из первых двух С каждого - ? Решение: Составим уравнение. Обозначим за х собранное сено на 1 и 2 лугах. Если на третьем на 1,1 т больше, то тогда на третьем собрали х+1,1 Теперь само уравнение: х+х+х+1,1=19,7 3х+1,1=19,7 3 х=19,7-1,1 3х = 18,6 х=18,6 : 3 х=6,2 Значит на 1 собрали 6,2 т сена, на втором - тоже. Теперь надо узнать на третьем. Подставляем: 6,2+1,1=7,3 Ответ: с первого 6,2 т, со второго 6,2 т, с третьего 7,3