в арифметической прогрессии (аn) а5=-1,5 , а6=3/4. Найдите а4+а7
Алгебра
в арифметической прогрессии (аn) а5=-1,5 , а6=3/4. Найдите а4+а7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообще то а5+а6 = а4+а7, поэтому ответ -0,75
Гость:
а6-а5=0,75-(-1,5)=0,75+1,5=2,25 d=2,25. а4=а5-d=-1,5-2,25=-3,75 a7=a6+d=0,75+2,25=3 a4+a7=-3,75+3=-0,75
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