1)При взаимодействии 6 л азота с 12 л водорода(н.у) выделилось 2 л аммиака. Найдите выход аммиака от теоретически возможного. 2) СuCl2 из него получается вещество А, из него вещество В, а потом Сu. Написать какие химические сое...

Гость: Гость:

1) N2 + 3H2 = 2NH3 Для газов справедливо утверждение: отношение количества моль двух газов равно отношению их объемов. По реакции n(N2):n(H2) = 1:3. Зничит и отношение их объемов для реакции будет таким же: V(N2):V(H2) = 1:3 На деле имеем V(N2):V(H2) = 6:12 = 1:2 Водород в недостатке. Он прореагирует полностью. По нему и считаем. Опять же по реакции n(NH3) = (n(H2)/3)*2 = (12/3)*2 = 8 л - это теоретический объем. Выход = V(практический)/V(теоретический) = 2/8 = 0,25 или 25% (Често, выход оичень маленький, но другого по данным задачи не получается.) 2) CuCl2 - A - B - Cu CuCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Cu(OH)2 (осадок) Сu(OH)2 = CuO + H2O (под воздействием температуры) СuO + H2 = Cu + H2O (под воздейсткием температуры) А - Сu(OH)2, В - СuO. 3) H2O + K2S + K2MnO4 = S + MnO2 + KOH S(-2) -2e = S(0) |2|1 Mn(+6) +2e = Mn(+4) |2|1 Перед серой S(0) и соединением, содержащим марганец +6 коэффициенты равны 1. Все остальное уравниваем, согласно этому положению 2H2O + K2S + K2MnO4 = S + MnO2 + 4KOH