сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если её длина и ширина равны 1м, а высота 2м?Чему равна площадь пола, стен?

Математика
сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если её длина и ширина равны 1м, а высота 2м?Чему равна площадь пола, стен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 * 1 * 2 = 2 (м³) - объем воздуха в хатке 2) 1 * 1 = 1 (м²) - площадь пола 3) 4*(1*2) = 8 (м²) - площадь стен
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