сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если её длина и ширина равны 1м, а высота 2м?Чему равна площадь пола, стен?

Математика

сколько кубических метров воздуха находится в такой хатке, если её длина и ширина равны 1м, а высота 2м?Чему равна площадь пола, стен?

Автор: Гость