Помогите решить задачу,решаем с вопросами. ЗАДАЧА: С одного участка собрали 29т 80 ку свёклы,а с другого на 4т 900кг больше.Когда с каждого участка увезли часть свёклы,на первом осталось 6т 30кг,а на другом 5т 60ку. С какого уч...

Математика

Помогите решить задачу,решаем с вопросами. ЗАДАЧА: С одного участка собрали 29т 80 ку свёклы,а с другого на 4т 900кг больше.Когда с каждого участка увезли часть свёклы,на первом осталось 6т 30кг,а на другом 5т 60ку. С какого участка увезли свёклы меньше и на сколько? (И пожалуйста сделайте краткую запись задачи)

Автор: Гость