Помогите решить задачу,решаем с вопросами. ЗАДАЧА: С одного участка собрали 29т 80 ку свёклы,а с другого на 4т 900кг больше.Когда с каждого участка увезли часть свёклы,на первом осталось 6т 30кг,а на другом 5т 60ку. С какого уч...
Математика
Помогите решить задачу,решаем с вопросами. ЗАДАЧА: С одного участка собрали 29т 80 ку свёклы,а с другого на 4т 900кг больше.Когда с каждого участка увезли часть свёклы,на первом осталось 6т 30кг,а на другом 5т 60ку. С какого участка увезли свёклы меньше и на сколько? (И пожалуйста сделайте краткую запись задачи)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)29080+4900=33980(кг)-на втором участке 2)29080-6030=23050(кг)-увезли с 1 участка 3)33980-5060=28920(кг)-увезли со второго участка 4)28920-23050=5870(кг) Ответс первого участка увезли на 5870 кг меньше.
Гость:
ДАНО: 1уч.-29т 80кг. 2уч.-? на 4т 900кг больше. осталось 1уч.-6т 30кг. осталось 2уч.-5т 60кг. ВОПРОС: с какого увезли больше? 1)29т 80кг+4т 900кг=33т 980кг-собрали со второго участка. 2)29т 80кг-6т 30кг=23т 50кг-увезли с первого участка. 3)33т 980кг-5т 60кг=28т 920кг-увезли со второго участка. 4)28т 930кг-23т 50кг=на 5т 870кг меньше-увезли с первого участка.
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