Выберите существительные с твёрдой основой: воронье, море, небо,веселье мороз белье окно платье детство пальто чутьё кольцо здоровье
Русский язык
Выберите существительные с твёрдой основой: воронье, море, небо,веселье мороз белье окно платье детство пальто чутьё кольцо здоровье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ. с твердой основой: небо,мороз,окно, детство,пальто, кольцо
Гость:
мороз, окно, небо, детство,пальто, кольцо
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