Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два всадника. Скорость первого - 12,8 км/ч, скорость второго в 1,3 раза больше. Каое растояние бкдет между ними через 1,5 ч?
Математика
Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два всадника. Скорость первого - 12,8 км/ч, скорость второго в 1,3 раза больше. Каое растояние бкдет между ними через 1,5 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,8*1,3=16,64км/ч- скорость второго 16,64*1,5= 24,96км- на такое расстоние отъедит 1 всадник от пункта 12,8*1,5= 19,2 км- на такое расстояние отъедит второй всадник 24,96-19,2= 5,76 км- расстояние между всадниками через 1,5 ч
Гость:
1)12,8 х 1,3 =16,64 км/ч скорость 2 всадника 2)12,8 х 1,5 = 19,2 км расстояние 1 всадника 3)16,64 х 1,5 = 24.96 км расстояние 2 всадника 4)24,96 - 19,2 =5,76 км расстояние между всадниками через 1,5 часа.
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