Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два всадника. Скорость первого - 12,8 км/ч, скорость второго в 1,3 раза больше. Каое растояние бкдет между ними через 1,5 ч?

Математика

Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два всадника. Скорость первого - 12,8 км/ч, скорость второго в 1,3 раза больше. Каое растояние бкдет между ними через 1,5 ч?

Автор: Гость