брусок , имеющий форму прямоугольного паралелепипеда , опустили в бензин .Размеры бруска 4х5х10 см. Определите выталкивающую силу , действующую на брусок . (плотность бензина 710 кг/м3.)
Физика
брусок , имеющий форму прямоугольного паралелепипеда , опустили в бензин .Размеры бруска 4х5х10 см. Определите выталкивающую силу , действующую на брусок . (плотность бензина 710 кг/м3.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем бруска V равен: V=a*b*c=4*5*10=200 куб.см.=0.0002 куб.м. (a,b,c - стороны прямоугольного параллелепипеда) Выталкивающая сила есть сила Архимеда, действующая на брусок в бензине, т.е.: [latex]F_{A}=g*p*V[/latex] , где p-плотность бензина. Итак, найдем искомую [latex]F_{A}[/latex] : [latex]F_{A}[/latex]=10*710*0.0002=71*0.02=1.42 Н Ответ: 1.42 Н
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