Цена товара повысилась с 56 руб.до 64,4руб.На сколько процентов повысилась цена товара?

Математика
Цена товара повысилась с 56 руб.до 64,4руб.На сколько процентов повысилась цена товара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена товара повысилась с 56 руб.до 64,4руб.На сколько процентов повысилась цена товара? Решение Составим пропорцию 56 руб - 100% 64,4 руб - х% тогда х=64,4*100/56=115% А значит цена товара повысилась на 15%
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