при каких значения "а" векторы АВ и CD коллинеарныA (-2; -1; 2) B (4; -3; 6)C (-1; a-1; 1) D (-4; -1; a)
Геометрия
при каких значения "а" векторы АВ и CD коллинеарныA (-2; -1; 2) B (4; -3; 6)C (-1; a-1; 1) D (-4; -1; a)
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