Напишите структурные формулы двух алкадиенов,изомерных гекину.назовите эти вещества.
Физика
Напишите структурные формулы двух алкадиенов,изомерных гекину.назовите эти вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получение. Свойства. Физические свойства. Бутадиен-1,3 — легко сжижающийся газ с неприятным запахом. Изопрен — жидкость с tкип 34 °С. Получение. Основной промышленный способ получения диенов — дегидрирование алканов. Бутадиен-1,3 (дивинил) получают из бутана: t,Сr2О3 СН3-СН2-СН2-СН3 → СН2=СН-СН=СН2 + 2Н2, а изопрен (2-метилбутадиен-1,3) — из 2-метилбутана: t, Сr2О3 СН3-СН(СН3)-СН2-СН3 → СН2=С(СН3)-СН=СН2+2Н2. Бутадиен-1,3 можно также получать по реакции Лебедева путем одновременного дегидрирования и дегидратации этанола: t, ZnO, Al2O3 2С2Н5ОН → СН2=СН-СН=СН2 + Н2 + 2Н2О. Химические свойства. Для алкадиенов характерны обычные реакции электрофильного присоединения АE, свойственные алкенам. Особенность сопряженных диенов состоит в том, что две двойные связи в их молекулах функционируют как единое целое, поэтому реакции присоединения могут протекать в двух направлениях: а) к одной из двойных связей (1,2-присоединение) или б) в крайние положения сопряженной системы с образованием новой двойной связи в центре системы (1,4-присоединение). Так, присоединение брома к бутадиену может привести к двум продуктам: 1,2 СН2=СН-СН=СН2 + Вr2 → СН2=СН-СНВr-СН2Вr или 1,4 СН2=СН-СН=СН2 + Вr2 → ВrСН2-СН=СН-СН2Вr Подбор реагентов и условий реакций позволяет направлять присоединение по любому из двух направлений. Важнейшее свойство диенов — их способность к полимеризации, которая используется для получения синтетических каучуков. При полимеризации бутадиена-1,3, которая протекает как 1,4-присоединение, получают бутадиеновый каучук: nСН2=СН-СН=СН2 → (-СН2-СН=СН-СН2-)n. Использование металлоорганических катализаторов в этой реакции позволяет получить каучук с регулярным строением, в котором все звенья цепи имеют цис-конфигурацию. Аналогичная реакция с изопреном дает синтетический изопреновый каучук, который по строению и свойствам близок к природному каучуку: nСН2=С(СН3)-СН=СН2 → (-СН2-С(СН3)=СН-СН2-)n. Применение. Основная область применения алкадиенов - синтез каучуков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какими будут казаться зеленые буквы на белой бумаге, если смотреть на них сквозь красное стекло? Каким при этом будет казаться цвет бумаги? Ответ о...
Математика
Русский язык
сочинение рассуждение на тему какой подарок лучше сделанный своими руками или покупной. с аргументами 2-3!!!!!!!
Математика
Кран, который подает в минуту 30 л воды, за 5 мин наполнил ванну. Потом кран закрыли и открыли сливное отверстие, через которое вс вода вылилась за...