сочинение рассуждение на тему какой подарок лучше сделанный своими руками или покупной. с аргументами 2-3!!!!!!!
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сочинение рассуждение на тему какой подарок лучше сделанный своими руками или покупной. с аргументами 2-3!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждая мама или бабушка мечтает получить от своего ребенка подарок, сделанный своими руками. Ведь сколько времени, любви вложено в него! А эти побрекушки бабушка или мама может купить сама. Другу же лучше дарить купленные вещи, потому что ручную вещь он и сам сделать сможет. Ну а если вы не знаете чего подарить, лучше следует спросить того человека, которому Вы собираетесь дарить подарок. А если он и сам не знает чего хочет, подумайте, что бы вы хотели получить в подарок на его месте. А вообще подарок не главное, а главное внимание.
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