пожалуйста! напишите сочинение,опираясь на словосочетания-названия микротем таинственная история ,встреча с незнакомцем, странное письмо, принятие решения, движение к цели ,неожиданная развязка.
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пожалуйста! напишите сочинение,опираясь на словосочетания-названия микротем таинственная история ,встреча с незнакомцем, странное письмо, принятие решения, движение к цели ,неожиданная развязка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неожиданная развязка однажды на выходных я был в гостях у друга.мы играли в разные игры,в общем весело проводили время.вдруг мы услышали странные звуки.они доносились из кухни.мы сильно испугались.звуки становились то тише то громче.нам очень хотелось узнать что там,но был немного страшновато. наши фантазии разыгрались.мой друг решил,что там живет инопланетянин и хочет увезти нас в другую галактику и превратить в зомби.но вдруг из кухни появился маленький комок шерсти,который запутался в пряже.это оказался маленький котенок Василий. мы стали смеяться над своими страхами фантазиями и маленьким комочком шерсти.
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