Нужен ответ на любой из вопросов. Озаглавьте текст и перескажите его подробно. Сформулируйте проблему, поднятую в тексте.Озаглавьте текст и перескажите его сжато. Ответьте на вопрос: «Какие мысли и чувства вызывает у вас данн...

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Нужен ответ на любой из вопросов. Озаглавьте текст и перескажите его подробно. Сформулируйте проблему, поднятую в тексте.Озаглавьте текст и перескажите его сжато. Ответьте на вопрос: «Какие мысли и чувства вызывает у вас данный текст?» О Биме из кн. «Белый Бим Черное Ухо» (Троепольский)Бим долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить не хотелось.Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно — тихо, без ропота, в страданиях, неизвестных миру. Не дело Бима и не в его способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для Бима все было проще: очень больно внутри, а друга нет, и все тут.Нет на земле ни единого человека, который слышал бы, как умирает собака. Собаки умирают молча.Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно, он не встал бы никогда, если бы...Подошла женщина. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв, — наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать такой прогон, какой он совершил за поездом, — это безрассудно. Но разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла:— Что с тобой, собачка? Ты что, Черное ухо? За кем же ты так бежал, горемыка?У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине. Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до жути — провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.Она каялась Биму:— Я вот — тоже... И отца, и мужа провожала на войну... Видишь, Черное ухо, старая стала... а все не забуду... Я тоже бежала за поездом... и тоже упала... и просил а себе смерти... Пей, мой хороший, пей, горемыка...Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал, лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый раз — горошинки хозяина, теперь вот — эти, прозрачные, блестящие на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос:— Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду, — и пошла туда, где несколько женщин копались на путях.Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огромным усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.— Хозяин бросил? — спросила она. — Уехал? Бим вздохнул. И она поняла.(444 слова) (Г. Н. Троепольский. Белый Бим Черное Ухо)

Автор: Гость