Известно, что уравнение х^2+kx+12=0 имеет корни х1 и х2. Выразите x1^2+x2^2 через k.

Алгебра

Известно, что уравнение х^2+kx+12=0 имеет корни х1 и х2. Выразите x1^2+x2^2 через k.

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