Известно, что уравнение х^2+kx+12=0 имеет корни х1 и х2. Выразите x1^2+x2^2 через k.
Алгебра
Известно, что уравнение х^2+kx+12=0 имеет корни х1 и х2. Выразите x1^2+x2^2 через k.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2+kx+12=0. по формулам Виета: х1+х2=-в/а=-к/1=-к, х1*х2=с/а=12/1=12 (а,в,с - коэффициенты в квадратном уравнении). x1^2+x2^2=(x1+x2)^2-2x1*x2. (т.к. (х1+х2)^2=x1^2+x2^2+2x1*x2). Значит x1^2+x2^2=(-к)^2-2*12=k^2-24.
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