используя числа 8,49 и 30 составь и вычисли 3 суммы и3 разности

Математика
используя числа 8,49 и 30 составь и вычисли 3 суммы и3 разности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 + 49 = 57 30 + 8 = 38 49 + 30 = 79      49 - 30 =19 30 - 8 = 22 49 - 8 = 41
Гость:
49+8=57         49-8=41 49+30=79       49-30=19    30+8=38         30-8=22
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