пожалуйста помогите написать сочинение рассказ 56 слов о домашнем животном с уменьшительными ласкательными словами

Гость: Гость:

в своем сочинении я хочу рассказать о своей кошечке. она очень красивая и пушистая. когда я прихожу домой она вежит меня встречать. Мой маленький котенок очень любит меня. когда я его глажу он мурчит. Кошечка любит играть с игрушечной мышкой. обычно она бегает за ней по полу, за тем хватает лапками и пытается укусить. Моя любимица-настоящая охотница!