пожалуйста помогите написать сочинение рассказ 56 слов о домашнем животном с уменьшительными ласкательными словами
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пожалуйста помогите написать сочинение рассказ 56 слов о домашнем животном с уменьшительными ласкательными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в своем сочинении я хочу рассказать о своей кошечке. она очень красивая и пушистая. когда я прихожу домой она вежит меня встречать. Мой маленький котенок очень любит меня. когда я его глажу он мурчит. Кошечка любит играть с игрушечной мышкой. обычно она бегает за ней по полу, за тем хватает лапками и пытается укусить. Моя любимица-настоящая охотница!
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