3 рыбака за 4 часа выловили 72 пескаря.за сколько часов 7 рыбаков выловят 252 пескаря?
Математика
3 рыбака за 4 часа выловили 72 пескаря.за сколько часов 7 рыбаков выловят 252 пескаря?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/4/3=6п- выловит один рыбак за 1 час 7*6=42 п- выловят 7 рыбаков за 1 час 252/42= 6ч- за столько выловят 7 рыбаков 252 пескаря
Гость:
72/4=18 р. поймают 3 рыбака за 1час 18/3=6 р. поймает один рыбак за час 6*7=42 р. поймают 7 рыбаков за час 252/42=за 6 часов 7 рыбаков выловят 252 пескаря
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