Помогите решить задачу! Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая (-2/7). На каком расстоянии друг от друга находятся машины?
Математика
Помогите решить задачу! Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая (-2/7). На каком расстоянии друг от друга находятся машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
861/7*3=369км- проехала одна машина 861/7*2= 246 км- проехала вторая машина 861-(369+246) =246км- на таком расстоянии находятся друг от друга
Гость:
861/7*3=369 861/7*2=246 861-(369+246)=246
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