Помогите решить задачу! Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая (-2/7). На каком расстоянии друг от друга находятся машины?

Математика

Помогите решить задачу! Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая (-2/7). На каком расстоянии друг от друга находятся машины?

Автор: Гость